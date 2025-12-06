Haberler

Acıdan doğan iyilik hareketi: BİNSENDER binlerce hastaya umut oldu

Oğlunu 19 yaşında lösemi nedeniyle kaybeden Çiğdem Kuzucu, acısını iyiliğe dönüştürdü. Türkiye’nin dört bir yanında bağışlarla 110 kütüphane kuran Kuzucu, kurduğu dernek aracılığıyla binlerce lösemi hastasına destek vererek umut ışığı oldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025

Ankara'da yaşayan Çiğdem Kuzucu (53), oğlu Erdi Berkay Gülmez'i 19 yaşında lösemiden kaybetti. Sonra, sosyal medyada lösemili hastalar için gönüllü olarak farkındalık çalışmalarına katıldı. Kuzucu, önce kitap okumayı çok seven oğlunun adını yaşatmak için Türkiye'nin dört bir yanındaki özellikle kırsal bölgelerdeki okullarda bağışlarla 110 kütüphane kurdu. 2020'de ise 'Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği'ni (BİNSENDER) kurdu. Binlerce lösemili hastaya ulaşarak onlara umut oldu.