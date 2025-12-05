Haberler

Yaşam Haberleri

Tofu İstanbul'da: Dünyanın en çok gezen köpeği

Tofu İstanbul'da: Dünyanın en çok gezen köpeği

Dünyanın en çok gezen köpeği olarak sosyal medyada ünlü olan 'Tofu' isimli köpeğin İstanbul Havalimanı macerası sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sahibi ile birlikte havalimanına gelen köpeğin sosyal medyadan yapılan paylaşımda, 'Her şey yolunda ilerlediğinde seyahat günleri çok daha hafif geliyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025

Paylaş







Dünyanın en çok gezen köpeği olarak sosyal medyada ünlü olan 'Tofu' isimli köpeğin İstanbul Havalimanı macerası sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sahibi ile birlikte havalimanına gelen köpeğin sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Her şey yolunda ilerlediğinde seyahat günleri çok daha hafif geliyor. 'Dünyanın en iyi havalimanı' ödüllü İGA bu seyahatin kolay olmasına yardımcı oldu ve bir sonraki için heyecanlıyız" denildi. Tofu'nun macerasıyla ilgili bir video yayımlandı. Videoda Tofu'nun, check-in işlemlerinin ardından pasaport kontrolöründen geçtiği görülüyor. Daha sonra sahibi ile birlikte golf aracıyla bineceği uçağa gidiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN