Pencereden düşen avukat kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Edirne’de yüksekten düşen kadın avukat kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025

Acı olay, dün öğle saatlerinde Edirne Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı'ndameydana geldi. Büro personeli olarak görev yapan 1 çocuk annesi Selda Özkan İlte, henüz belirlenemeyen nedenle 2'nci kat penceresinden düştü. Ağır yaralı avukata, dakikalarca kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan Selda Özkan İlte, kurtarılamadı. Polis, olay yeri inceleme ekipleri İlte'nin düştüğü alanda inceleme yaptı. İlte'nin Edirne Barosu'ndan kaydını 2 yıl önce sild irip, Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda büro personeli olarak göreve başladığı belirtildi. Avukatlar günü törenine 7 aylık bebeğiyle katılan Selda, o gün gündem olmuştu.