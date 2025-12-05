Haberler

Yaşam Haberleri

Burnundan taş çıktı: Burun tıkanıklığına dikkat!

Burnundan taş çıktı: Burun tıkanıklığına dikkat!

Tekirdağ'ın Saray Belediyesi'nde 27 yıl boyunca altyapı, yol ve kaldırım çalışmalarında görev alan Salih Müldür (65), burun tıkanıklığı sebebiyle hastaneye başvurdu. Sağ burun deliğinde tespit edilen anormal bir görüntü, beton benzeri bir yapıya sahipti ve Müldür'ün nefes almasını tamamen engellediği anlaşıldı. Yapılan operasyonla 100 gramlık taş kırılarak parçalar halinde Salih Müldür'ün burnundan çıkarıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025

Paylaş







Tekirdağ'ın Saray Belediyesi'nde 27 yıl boyunca altyapı, yol ve kaldırım çalışmalarında görev alan Salih Müldür (65), burun tıkanıklığı sebebiyle hastaneye başvurdu. Sağ burun deliğinde anormal bir görüntü tespit edildi. Bu görüntünün beton benzeri bir yapıya sahip olduğu ve Müldür'ün nefes almasını tamamen engellediği anlaşıldı. Yapılan operasyonla 100 gramlık taş kırılarak parçalar halinde Salih Müldür'ün burnundan çıkarıldı. Yıllar boyunca burnunda biriken toz, toprak ve çimentonun sertleşmesiyle bu betonlaşmış yapının oluşabileceği belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN