Haberler

Yaşam Haberleri

‘Akran zorbalığı’ mağduru Murat Duha tüple besleniyor

‘Akran zorbalığı’ mağduru Murat Duha tüple besleniyor

Murat Duha Yıldız, sınıf arkadaşı tarafından öldüresiye darp edildi. Beyin kanaması geçirdi. Tedavisi devam eden gencin doktoru isyan etti: Akran değil, canavar zorbalığı. Tüpten besleniyor.

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025

Paylaş







Çanakkale Biga'da yaşayan Murat Duha Yıldız (14), geçen sene 'ayağa basma' meselesi yüzünden sınıf arkadaşı tarafından öldüresiye darp edildi. Beyin kanaması geçirdi. Sınıf arkadaşı Y.C. (14), tutuklandı. Tedavisi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde süren çocuğun doktoru, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla akran zorbalığına isyan etti. Prof. Dr. Gonca Handan Şahan Üstündağ paylaşımında "Tüpten beslenecek artık. Ben akran zorbalığı demiyorum. Canavar zorbalığı diyorum" ifadelerini kullandı. Baba Hasan Yıldız, "Artık yürüyemiyor, konuşamıyor" dedi.