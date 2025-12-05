Adana’da komşu kavgası büyüdü: Polat ailesi ikinci kez saldırıya uğradı
Adana’da komşularıyla tartışan Polat ailesi, iki ay arayla darp ve bıçaklı saldırıya uğradı; aile darp raporu aldı.
Adana'da Polat ailesi, 2 ay arayla tartıştıkları komşuları İ.S. tarafından darbedildi. İlk tartışmada baba Nafız Polat'ın (61) dişleri kırılırken, ikinci kavgada Nazmiye Polat (61) ile oğulları Furkan Polat (20) bıçakla yaralandı. Aile, hastaneden darp raporu aldı. Komşu İ.S. de eşinin otomobilinin dikiz aynasının kırıldığını, bu nedenle tartıştıklarını ve kendisinin de darbedildiğini belirterek aileden şikayetçi oldu.