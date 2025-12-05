Haberler

Adana’da komşu kavgası büyüdü: Polat ailesi ikinci kez saldırıya uğradı

Adana’da komşularıyla tartışan Polat ailesi, iki ay arayla darp ve bıçaklı saldırıya uğradı; aile darp raporu aldı.

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025

Adana'da Polat ailesi, 2 ay arayla tartıştıkları komşuları İ.S. tarafından darbedildi. İlk tartışmada baba Nafız Polat'ın (61) dişleri kırılırken, ikinci kavgada Nazmiye Polat (61) ile oğulları Furkan Polat (20) bıçakla yaralandı. Aile, hastaneden darp raporu aldı. Komşu İ.S. de eşinin otomobilinin dikiz aynasının kırıldığını, bu nedenle tartıştıklarını ve kendisinin de darbedildiğini belirterek aileden şikayetçi oldu.