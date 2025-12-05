AB tescilli şalgam suyu heyecanı: Adana’nın milli içeceği sınırları aşıyor!

Haberler

Adana şalgam suyu, 2020'de coğrafi işaret tescili aldı. 9 Nisan 2023'te başvuru yapıldı. AB komisyonunca yapılan değerlendirmeler sonucunda 21 Kasım 2025'te uygun bulundu.

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025

Adana şalgam suyu, 2020'de coğrafi işaret tescili aldı. Avrupa Birliği (AB) nezdinde de tescillenmesi için Adana Ticaret Odasınca (ATO) çalışma gerçekleştirildi. 19 Nisan 2023'te başvuru yapıldı. AB komisyonunca yapılan değerlendirmeler sonucunda 21 Kasım 2025'te uygun bulundu. Adana'da şalgam suyu üreticileri, AB tescil başvurusu kabul edilen ürünle ilgili 3 aylık askı sürecinin olumlu sonuçlanmasını heyecanla bekliyor. Şalgam Üreticileri Derneği Başkanı Selahiddin Nas, "Şalgamı uluslararası arenada tescil ettirmenin coşkusu içindeyiz. AB tesciliyle şalgam sınırları aşacak. İhracat artacak" dedi.

