Yerli malı haftası ne zaman? Yerli malı haftası etkinlikleri neler?

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin sabırsızlıkla beklediği Yerli Malı Haftası için geri sayım başladı. Yerli üretimi destekleyen, bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen bu özel hafta, Türkiye’de ekonomik farkındalığı artırmak için uzun yıllardır okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peki yerli malı haftası ne zaman? Yerli malı haftası etkinlikleri neler?

Hem öğrenciler hem de veliler, "Bu yıl "yerli malı haftası" hangi tarihlerde?" sorusuna yanıt ararken yapılacak etkinlikler de şimdiden gündeme girmeye başladı. İşte bu senenin takvimi...

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Yerli Malı Haftası, her sene 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor.

Yerli Malı Haftası'nda Neler Yapılır?

Yerli Malı Haftası boyunca, yerli üretimin desteklenmesi, tasarruf alışkanlığının kazandırılması ve yatırımı teşvik eden bilinçli tüketim anlayışı ön plana çıkar. Okullarda düzenlenen etkinliklerde öğrencilerden, haftanın konseptine uygun yerli ürünler getirmeleri istenir.

Sınıflarda Yerli Malı Haftası'nın anlam ve önemini anlatan öyküler okunur, şiirler paylaşılır ve çeşitli el işi çalışmaları yapılır. Bu etkinlikler sayesinde çocukların küçük yaşta yerli üretimi tanıması, yerli malı kullanma alışkanlığı geliştirmesi ve tutumlu olmanın önemini kavraması hedeflenir.

Yerli malı haftası etkinlikleri neler?

  • Yerli ürün tanıtım köşesi hazırlanabilir.
  • Öğrenciler kendi getirdikleri ürünleri tanıtarak ürünün nerede üretildiğini ve neden yerli malı olduğunu anlatabilir.
  • Tutum, yatırım ve yerli malı temalı şiirler, hikâyeler ve sunumlar yapılabilir.
  • Yerli markaların logoları ve ürünleriyle poster veya pano çalışmaları hazırlanabilir.
  • El işi etkinlikleri (meyve baskısı, poşet tasarımı, yerli ürün kolajı vb.) düzenlenebilir.
  • Öğrencilerle tasarruf bilinci üzerine kısa videolar veya drama çalışmaları yapılabilir.
  • Küçük bir yerli ürün sergisi oluşturulabilir.
  • Yerli üretim ve tüketim bilinciyle ilgili sınıf içi tartışmalar yapılabilir.

Yerli Malı Haftasında Okula Ne Götürülür?

Genellikle yerli üretim olan yiyecek ve içecekler tercih edilir.

  • Elma
  • Mandalina
  • Portakal
  • Armut
  • Muz
  • Yerli kuruyemişler
  • Fındık
  • Ceviz
  • Badem
  • Leblebi
  • Kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir
  • Yerli atıştırmalıklar
  • Yerli markalara ait kek, gofret, bisküvi
  • Ev yapımı ürünler
  • Evde yapılmış börek, kurabiye
  • Poğaça
  • Sandviç
  • Yerli içecekler