Yerli malı haftası ne zaman? Yerli malı haftası etkinlikleri neler?
İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin sabırsızlıkla beklediği Yerli Malı Haftası için geri sayım başladı. Yerli üretimi destekleyen, bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen bu özel hafta, Türkiye’de ekonomik farkındalığı artırmak için uzun yıllardır okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peki yerli malı haftası ne zaman? Yerli malı haftası etkinlikleri neler?
Hem öğrenciler hem de veliler, "Bu yıl "yerli malı haftası" hangi tarihlerde?" sorusuna yanıt ararken yapılacak etkinlikler de şimdiden gündeme girmeye başladı. İşte bu senenin takvimi...
YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?
Yerli Malı Haftası, her sene 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor.
Yerli Malı Haftası'nda Neler Yapılır?
Yerli Malı Haftası boyunca, yerli üretimin desteklenmesi, tasarruf alışkanlığının kazandırılması ve yatırımı teşvik eden bilinçli tüketim anlayışı ön plana çıkar. Okullarda düzenlenen etkinliklerde öğrencilerden, haftanın konseptine uygun yerli ürünler getirmeleri istenir.