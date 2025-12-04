Önce komşusunu sonra dükkan çalışanını vurdu

Mersin’de Mustafa D. önce alt kat komşusu olan anne ve oğlunu öldürdü. Sonra kendisine alkol vermeyen büfeciyi katletti. Kaçmak isterken yakalandı

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025

Korkunç olay dün sabah Akdeniz İlçesi'nde yaşandı. Akli dengesi yerinde olmayan Mustafa T. (25), ilk önce aynı binadaki alt kat komşusunun kapısına dayandı. Kendisine kapıyı açan anne Remziye (50) ile oğlu Mazlum Kaya'ya (26) kurşun yağdırdı. Cinayet sonrasında binadan çıkan şüpheli, ticari bir taksi ile tekel bayine gitti. Mustafa T. ücret ödemeden içki almak istedi. Bu sırada şüpheli üzerindeki silahı çekerek tekel bayi işletmecisi Ahmet Turgut'a ateş etti. Turgut dükkanının önünde hayatını kaybetti. Çevreyi saran polis yaya olarak kaçan şüpheli M.T.'yi ayağından vurarak yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

