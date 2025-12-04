Öğretmen zor durumda kaldı: Öğrenciler uygunsuz davrandı

Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler büyük tepki topladı.

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025

Ankara'daki bir lisede, öğrencilerin öğretmenleriyle alay edip dersi sabote ettikleri anlar cep telefonuyla kaydedildi. Birden fazla öğrencinin uygunsuz davranışlarına maruz kalan öğretmenin zor durumda kaldığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Öğrenciler öğretmenlerine hem sözlü hem de fiziksel olarak zorbalık yaptılar. Görüntülerden bir öğrencinin hocayı öğretmen masasında sıkıştırdığı, kıyafetiyle oynadığı ve saygısızca kelimeler kullandığı anlaşılıyor. Görüntülere göre sınıftaki diğer öğrenciler bu duruma tepki göstermedikleri gibi öğretmenlerine yönelik bu zorba davranışları eğlenceli bulmuş gibi davranıyorlar. Okul yönetimi, disiplin süreci başlattı.

