Milli yüzücü Hamit Demir engelleri aştı!

Doğuştan engelli Hamit Demir, 6 ayda yüzmeyi öğrendi ve bir daha durdurulamadı. Yarışlarda Türkiye’yi temsil etti. Havuzdan çıktı sahnelerin tozunu atıyor.

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025

Dünyaya doğuştan bedensel engelli olarak gelen milli yüzücü Hamit Demir (33), protez firmasının önerisiyle yüzmeyle tanışıp, kariyerinde ulusal ve uluslararası arenada 95 madalya kazandı. 2 yıl önce Bedensel Engelliler Sanat Eğitim Merkezi'nde (BESEM) tiyatro oyunculuğuna başlayan Demir, çıktığı turnelerde sergilediği oyunlarla engellerini tiyatro sahnesinde aştı. Ankara'da 2009 yılında yüzme kariyerine başlayan milli yüzücü Hamit Demir, Kanada, Almanya, Belçika, İtalya ve Portekiz'de düzenlenen uluslararası şampiyonalarda ise 100'e yakın madalya kazandı ve Türkiye'nin en başarılı Paralimpik sporcularından biri haline geldi. Demir ayrıca Brezilya'da düzenlenen Uluslararası Dünya Şampiyonası'ndan da 2 altın madalya ile dönerek kendisini dünya arenasında tanıttı. Demir, "Ben neden başaramayayınca diye düşündüm. Ülkemizde de birçok madalya kazandım" dedi.



'TİYATRO BENİM İÇİN ÖZGÜRLÜK'

Tiyatroya engelli bireyler için kurulmuş Bedensel Engelliler Sanat Eğitim Merkezi'nde 2 yıl önce başladığını belirten Demir, "Tiyatro biraz daha keyifli bir alan. Amatör ruhla yaklaşık 2 yıldır tiyatro sahnelerindeyim" diye konuştu.

