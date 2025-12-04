Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası o resmi görünce gözyaşlarını tutamadı!
Edirne'de Azerbaycan Asıllı Türk Ressam Hatai Abdullayev, İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin (15) portresini kentte bir duvara resmetti. Resmi görmeye gelen Mattia Ahmet’in babası İtalyan şef Andrea Minguzzi, gözyaşlarını tutamadı. Minguzzi, 'Hatai Bey, bizim için çok büyük bir şey yaptı. Ahmet kaykay yapmayı çok severdi. Eğer görseydi, eminim çok severdi' dedi.
Edirne'de yaşayan ressam Hatai Abdullayev, 24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin portresi ve kaykayını, Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'ndeki duvara resmetti.
Daha önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cinayete kurban giden Narin Güran ve '2024 Olimpiyatları'na damgasını vuran milli atıcı Yusuf Dikeç gibi isimlerin portrelerini kentin duvarlarına resmeden Hatai Abdullayev'in son çalışmasını sosyal medyada gören Andrea Minguzzi, Edirne'ye geldi.
Ressam Abdullayev'in karşıladığı Minguzzi, oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin duvardaki resmini görünce, gözyaşlarına hakim olamadı.