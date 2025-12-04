Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası o resmi görünce gözyaşlarını tutamadı!

Andrea Minguzzi, oğlunun duvara çizilen resmini görünce gözyaşlarını tutamadı. (DHA)

Abdullayev'in çalışmasının kendileri için çok değerli olduğunu söyleyen Andrea Minguzzi, "Hatai Bey, bizim için çok büyük bir şey yaptı. Ahmet sokak sanatını, kaykay yapmayı çok severdi, artık siz de onu tanıdınız. Eğer böyle bir şeyin yapıldığını görseydi, eminim çok severdi ki zaten bunu görecektir o, yukarıdan bakıyordur, buna inanıyorum. Kalpten teşekkür ediyorum hem Edirne'ye hem de Hatai Bey'e. Kendisiyle zaten iletişim halindeydik ama zor zamanlar geçirdik biliyorsunuz. Benim hep aklımdaydı bu resmi gelip görmek. Bugün kısmet oldu" dedi.

"HEM MUTLU HEM HÜZÜNLÜYÜM"

Duygularını dile getiren Minguzzi, "Bu resmi görünce hem çok mutlu oldum hem de aynı zamanda üzüldüm. Ahmet'in yaşamının bu şekilde bitmesi çok haksızca. Bu şekilde ölümü kimse hak etmiyor. Özellikle 14 yaşında bir çocuğun bu şekilde şiddete maruz kalmaması lazım. Bu nedenle de mücadeleye devam ediyoruz. Yasemin ile birlikte yeni bir yasa çıkması için mücadele ediyoruz. Biz Ahmet'i kaybettik ama başka çocukların ölümünü önlemek için savaşıyoruz. Katillerin ne kadar yıl hapis alacağına bakmıyorum artık, daha çok başka çocukların zarar görmesini önlemeye çalışıyorum" diye konuştu.

Ressam Hatai Abdullayev de resmi yaptıktan sonra kendisinin de burukluk hissettiğini belirterek, "Bu sokaktan çok sık geçiyorum ben. Normalde yaptığım duvar resimlerime bakıp çok mutlu olurum ama buradan geçerken buruk bir şekilde geçiyorum. Andrea benimle iletişime geçti, görüşmek istedi. Gerçekten mutlu oldum. Hem Edirne'miz hem de kendi adıma böyle bir resim yaptım. Bu resmi yapma amacım da tamamen duygularımı yansıtmaktı. Edirne halkı olarak da tepkimizi, duruşumuzu belli etmek adına böyle bir çalışma yapmış olduk" ifadelerini kullandı.

