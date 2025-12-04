Kanseri yendikten sonra hastaneye geri döndü

Baloğlu, aynı zamanda LÖSEV Gençlik Kollarında da gönüllü olarak çalışıyor. Kanserle mücadele eden çocuklara moral ve motivasyon desteği sağlıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025

Paylaş





ABONE OL

Ankara'da Buse Baloğlu, 2018'de lise son sınıf öğrencisiyken boynundaki şişlik nedeniyle hastaneye gitti. 3'üncü evre lenfoma olduğunu öğrendi. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Hastanesi'nde tedaviye alındı. Baloğlu, yaklaşık 1 yıl süren kemoterapi tedavisi ile hastalığı yendi. Sağlığına kavuşan Baloğlu, üniversite sınavına girip Ankara Üniversitesi İngilizce Gıda Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Bu yıl mezun olduktan sonra da hastalığı yendiği LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi Gıda Araştırma Laboratuvarı'nda gıda mühendisi olarak çalışmaya başladı. Hastanede tedavi gören çocukların tükettiği gıdaların analizlerini yaptı. "Tedavisi devam eden kardeşlerim için ne yapabilirim diye düşünüyorum. Onlara enerji, umut olmak istiyorum" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN