Kandil Takvimi 2025-2026 | Regaip Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili ne zaman?

2025 - 2026 kandil günleri yaklaşırken, Müslümanlar için maneviyatı simgeleyen kandil gecelerinin tarihi araştırılıyor. Diyanet tarafından yayımlanan takvimde yılın son kandili olarak işaret edilen Regaip Kandili, yoğun ilgiyle araştırılıyor. Peki Regaip Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili ne zaman? İşte kandil takvimi!

İslam inancında rahmet ve mağfiretin bolca tecelli ettiğine inanılan mübarek gecelerden Regaip Kandili, Müslümanlar tarafından heyecanla karşılanıyor. Üç ayların başlangıcını müjdeleyen bu özel gecenin 2026 yılına ait tarihi, yayınlanan dini günler takvimiyle birlikte netleşti. İşte kandil günleri…

2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, 2025 yılının Regaip Kandili 25 Aralık Perşembe gecesi idrak edilecek.

Hicri takvim ile miladi takvim arasında her yıl oluşan yaklaşık 10 günlük fark nedeniyle, bazı dini günlerin aynı miladi yıl içinde iki kez görülmesi zaman zaman mümkün olabiliyor. 2025 yılında yaşanacak bu takvim kayması sonucunda Regaip Kandili, miladi takvimde ikinci kez kutlanmış olacak. Ancak bu durum, aynı Hicri yıl içerisinde iki kez kandil kutlandığı anlamına gelmiyor; tamamen takvim farklılığından kaynaklanan teknik bir sonuç olarak değerlendiriliyor.

2025 - 2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Diyanet tarafından açıklanan takvime göre önümüzdeki dönemdeki önemli gün ve geceler şöyle ⤵

25 Aralık 2025 – Perşembe: Regaib Kandili

15 Ocak 2026 – Salı: Miraç Kandili

2 Şubat 2026 – Pazartesi: Berat Kandili

19 Şubat 2026 – Perşembe: Ramazan'ın Başlangıcı

16 Mart 2026 – Pazartesi: Kadir Gecesi

19 Mart 2026 – Perşembe: Arefe

20 Mart 2026 – Cuma: Ramazan Bayramı 1. Gün

21 Mart 2026 – Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Gün

22 Mart 2026 – Pazar: Ramazan Bayramı 3. Gün

26 Mayıs 2026 – Salı: Arefe

27 Mayıs 2026 – Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs 2026 – Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs 2026 – Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs 2026 – Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün

16 Haziran 2026 – Salı: Hicri Yılbaşı

25 Haziran 2026 – Perşembe: Aşure Günü