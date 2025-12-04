Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 17:03

İslam inancında rahmet ve mağfiretin bolca tecelli ettiğine inanılan mübarek gecelerden Regaip Kandili , Müslümanlar tarafından heyecanla karşılanıyor. Üç ayların başlangıcını müjdeleyen bu özel gecenin 2026 yılına ait tarihi, yayınlanan dini günler takvimiyle birlikte netleşti. İşte kandil günleri…

2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, 2025 yılının Regaip Kandili 25 Aralık Perşembe gecesi idrak edilecek.

Hicri takvim ile miladi takvim arasında her yıl oluşan yaklaşık 10 günlük fark nedeniyle, bazı dini günlerin aynı miladi yıl içinde iki kez görülmesi zaman zaman mümkün olabiliyor. 2025 yılında yaşanacak bu takvim kayması sonucunda Regaip Kandili, miladi takvimde ikinci kez kutlanmış olacak. Ancak bu durum, aynı Hicri yıl içerisinde iki kez kandil kutlandığı anlamına gelmiyor; tamamen takvim farklılığından kaynaklanan teknik bir sonuç olarak değerlendiriliyor.