Güngören'de 6 katlı binada patlama! 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Güngören'de 6 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın kaynağının doğal gaz olduğu belirtilirken olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güven Mahallesi Hanzer Sokak'taki 6 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Güngören'de 6 katlı binada patlama meydana geldi

Patlama nedeniyle yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Patlamanın ardından oluşan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Patlamanın yaşandığı dairede, büyük çapta hasar meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği konu ile ilgili, "04.12.2025 Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Güngören İlçesi Güven Mahallesi Hanzer Sokak'ta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir.


Olay sonrasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen paylamada iki kişi yaralanmıştır.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

