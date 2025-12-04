Haberler

Çöp, çukur, çamur, CHP'de rutin! İzmir'i mikrop götürüyor: Buca isyanda

CHP'li İzmir BB'nin Buca ilçesinin kenar mahallelerinde biriken çöp dağları hem kötü koku yayıyor hem de sağlık tehdidi oluşturuyor. Yanan konteynerler, sokak hayvanlarının dağıttığı çöpler ve her köşe başında biriken atıklar, Buca’da vatandaşlar için büyük bir problem yaratıyor. Yerli halk yıllardır çözülemeyen soruna kalıcı bir çözüm bekliyor.

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 12:36

CHP'li İzmir genelinde bir türlü kalıcı bir çözüme kavuşturulamayan çöp sorunu en fazla Buca'da hissediliyor. Özellikle kenar semtlerde hemen her parkın yanı başında oluşan çöp dağları hem hastalık saçıyor hem çevreye yaydığı kötü koku ile nefes almayı zorlaştırıyor.

Buca sokak görüntüsü (İHA) VATANDAŞLARI ESİR EDİYOR Vahşi depolamanın yapıldığı Harmandalı Çöplüğü'nün kapanmasıyla İzmir'in günlük çöp sorunu da büyüdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm belediyeleri, belirlenen farklı alanlarda vahşi depolama ile çöpleri bertaraf etmeye çalışıyor. Günlük 5 bin ton civarında çöpü toplamakta güçlük çeken belediyeler, mahalle aralarında vatandaşı kötü koku ve çirkin manzaralara esir ediyor.