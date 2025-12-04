Çöp, çukur, çamur, CHP'de rutin! İzmir'i mikrop götürüyor: Buca isyanda
CHP'li İzmir BB'nin Buca ilçesinin kenar mahallelerinde biriken çöp dağları hem kötü koku yayıyor hem de sağlık tehdidi oluşturuyor. Yanan konteynerler, sokak hayvanlarının dağıttığı çöpler ve her köşe başında biriken atıklar, Buca’da vatandaşlar için büyük bir problem yaratıyor. Yerli halk yıllardır çözülemeyen soruna kalıcı bir çözüm bekliyor.
CHP'li İzmir genelinde bir türlü kalıcı bir çözüme kavuşturulamayan çöp sorunu en fazla Buca'da hissediliyor. Özellikle kenar semtlerde hemen her parkın yanı başında oluşan çöp dağları hem hastalık saçıyor hem çevreye yaydığı kötü koku ile nefes almayı zorlaştırıyor.
VATANDAŞLARI ESİR EDİYOR
Vahşi depolamanın yapıldığı Harmandalı Çöplüğü'nün kapanmasıyla İzmir'in günlük çöp sorunu da büyüdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm belediyeleri, belirlenen farklı alanlarda vahşi depolama ile çöpleri bertaraf etmeye çalışıyor. Günlük 5 bin ton civarında çöpü toplamakta güçlük çeken belediyeler, mahalle aralarında vatandaşı kötü koku ve çirkin manzaralara esir ediyor.
ÇÖPLER İLÇENİN BİR PARÇASI HALİNE GELDİ
CHP'li Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde depolanan çöplerden rahatsız olan çevre sakinleri, son iki haftadır eylemlerle seslerini duyurmaya çalışıyor. Hemen her hafta çıkan yangınlarla çevreyi tehdit eden çöp dağlarına karşı belediyelerin çaresizliği ise halkı çileden çıkarıyor.
Aylarca maaş alamayan Buca Belediyesi işçilerinin grevi yüzünden toplanmayan çöpler, grevden sonra da ilçenin bir parçası haline geldi.