CHP belediyelerinde rezalet üstüne rezalet

Maltepe çöp kabusu yaşıyor! Vatandaşlar isyan ediyor: Ne parka, ne de evlere girebiliyoruz

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025

CHP'li belediyelerdeki skandallar bitmek bilmedi. Özellikle İzmir ve İstanbul'daki yöneticiler, su ve çöp sorununu gözardı etti. Maltepe Belediyesi ile yetkili sendika arasında, maaşların geç ödenmesi, fazla mesai ücreti, ikramiye ve öğrenim yardımlarının ödenmemesi ya da eksik ödenmesi nedeniyle temizlik işçileri işe gitmeyerek eylem yaptı. Yaklaşık 2 bin kişinin işbaşı yapmaması nedeniyle 3 gündür çöpler toplanmadı. Bu nedenle ilçeyi pis kokular sardı. Yakup Düzcü ve Mesut Deniz gibi çok sayıda vatandaş, "Maltepe yaşanmaz ilçe oldu. Kokudan sokağa çıkamıyoruz" diye isyan etti.



CHP'Lİ BELEDİYE MİLYONLARI ÇÜRÜTÜYOR

İzmir'de izsu için alının 11 milyonluk araçlar çürümeye terk edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, İZSU'da 11 milyon değerindeki araçların, çürümeye terk edildiğini bildirdi. Atmaca, ''Kamu malları ile kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması yerine, ihaleyle piyasadan araçlar temin edilmekte ve İzmir'li hemşerilerimizin milyonlarca lirası heba edilmektedir. Araç tamirbakım işlerinin İZSU'daki atölyelerde yapılmak yerine ihale yöntemiyle yaptırılmakta, böylece kurumda personel fazlalığı var algısı oluşturup işçiler çıkarılmakta'' dedi.

