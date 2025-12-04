takvim-logo

İstanbul Beylikdüzü'nde farklı günlerde iki otomobili sonrasında bir okul önündeki kulube ile bir büfeyi kundakladığı belirlenen kadın operasyonla yakalandı.

Beylikdüzü’nde kundakçı paniği: 4 yeri yakan o kadın yakalandı

Beylikdüzü'nde farklı günlerde 4 yeri kundakladığı belirlenen kadın operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Mahallesi'nde art arda meydana gelen şüpheli yangınlarla ilgili inceleme başlattı.

4 YERDE YANGIN
23 Kasım ve 29 Kasım'da iki araçta, 1 Aralık'ta okul önünde bulunan güvenlik kulübesinde ve aynı tarihte bir büfede yangın çıktı. Olay yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, dört yangının da A.Ö. (42) tarafından çıkarıldığını tespit etti.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli, 2 Aralık'ta evine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda A.Ö.'nün psikolojik sorunları olduğu ve yangınları bu nedenle çıkardığının anlaşıldığı belirtildi.

Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

