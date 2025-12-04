Beylikdüzü’nde kundakçı paniği: 4 yeri yakan o kadın yakalandı

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 14:20

Beylikdüzü'nde 4 farklı yeri kundaklayan kadın yakalandı (Fotoğraf: İHA)

4 YERDE YANGIN

23 Kasım ve 29 Kasım'da iki araçta, 1 Aralık'ta okul önünde bulunan güvenlik kulübesinde ve aynı tarihte bir büfede yangın çıktı. Olay yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, dört yangının da A.Ö. (42) tarafından çıkarıldığını tespit etti.