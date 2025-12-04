Ankara’da görme engelli öğrenciler meddahlıkla sahne aldı

04 Aralık 2025

Ankara'da hayata geçirilen "Gönül Meddahları" projesi kapsamında meddahlık eğitimi alan görme engelli öğrenciler, gösterilerde sahne alarak sosyal hayatın içine katılma fırsatı buluyor. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni ve proje koordinatörü Nalan Tunga Pehlivan'ın öncülüğünde, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Gönül Meddahları" projesi, görme engelli öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri ve öz güven kazanmalarına destek oluyor. Proje kapsamında görme engelli hafızlık öğrencileri 15 yaşındaki Lokman Yeşilay ile 16 yaşındaki Bilal Taha Ardıç, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla meddahlık gösterisi gerçekleştirdi. İki gözünde de görme yetisi bulunmayan Lokman Yeşilay, meddahlık gösterilerinde beden dilini kullanmada zorlandığını ancak bunun dışında engelinin meddahlık yapmasına bir sorun oluşturmadığını ifade etti.

