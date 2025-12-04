80 yaşındaki anne engelli kızına gözü gibi bakıyor

80 yaşındaki anne, 61 yaşındaki bedensel engelli kızına ömrünü adadı. Anne Nazmiye, “Gözüm gibi bakıyorum” dedi.

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Nazmiye Sözalan, yıllardır temel ihtiyaçlarını kendi karşıladığı 61 yaşındaki engelli kızı Durdunaz Sözalan'a gözü gibi bakıyor. Bakımevinden gelen daveti reddeden anne ve kızı, el ele vererek hayat mücadelesini sürdürüyor. Evladının her şeyiyle ilgilenen anne Nazmiye, kızı Durdunaz'ı yediriyor, içiriyor ve altını değiştiriyor. Engelli kızının bakımlarını ve ihtiyaçlarını yapan anne kızına umut olurken, bir yandan bağ, bahçe ve ev işlerini yapmaya devam ediyor.

