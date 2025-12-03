Spotify 2025 özet yayınlandı! Spotify Wrapped nasıl bakılır?

Milyonların merakla beklediği Spotify 2025 Özeti sonunda erişime açıldı. Yıl boyunca dinledikleri müzik alışkanlıklarını görmek isteyen kullanıcılar uygulamaya adeta akın ederken, sosyal medyada da Wrapped paylaşımları hızla çoğalmaya başladı. Peki Spotify Wrapped nasıl bakılır?

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 16:49

Paylaş





ABONE OL

Bu yılın müzik trendlerini ortaya koyan kapsamlı özet, kısa sürede en çok konuşulan dijital etkinliklerden biri haline geldi. İşte 2025 Spotify Wrapped özeti…

(Kaynak: AA) Spotify 2025 Wrapped Nedir?

Spotify Wrapped, her yıl sonunda kullanıcıların o yıl boyunca yaptıkları müzik keşiflerini özetleyen popüler bir dijital gelenektir. 2025 sürümüyle birlikte en çok dinlediğiniz beş sanatçıdan favori şarkılarınıza, toplam dinleme sürenizden yılın müzik auranıza kadar birçok kişisel veri renkli sunumlarla karşınıza çıkıyor.