Öğretmen Didem Özü “İlham Veren Kadınlar” ödülünü aldı

İzmirli Didem öğretmen, binlerce eğitimcinin katıldığı İngiltere’deki “İlham Veren Kadınlar” yarışmasından ödülle döndü.

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025

İzmir Tire'de Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesinde görev yapan 15 yıllık İngilizce öğretmeni Didem Özü, İngiltere'de düzelneler 26 ülkeden binlerce öğretmenin katıldığı "İlham Veren Kadınlar" (She Inspires Awards) yarışmasında, Türkiye'ye gurur yaşattı. "Eğitimde Yükselen ve Sürekli İlerleyen" kategorisinde özel ödüle alan Özü, okullarda geliştirdiği gönüllülük temelli projeler, toplum yararına yaptığı çalışmalar ve sınıf dışına taşan eğitim yaklaşımlarıyla dikkati çekti.

İSMİNİ EKRANDA GÖRDÜ

Sevincini anlatan Özü, "Bu platformda hangi meslek olursa olsun, toplum yararına yapılan çalışmalar değerlendiriliyor. Özel ödül kategorisinde ilk sırada yer aldığımı, ismimin ekranda yandığını görünce yaşadığım mutluluğu anlatamam. Ülkeme böyle bir ödül getirdiğim için çok gururluyum" dedi.

