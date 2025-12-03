Muğla’da üç kardeş hastanelik oldu! Evde bulunan siyanür büyük şüphe yarattı

Muğla Seydikemer’de Neslinur Topal (18), Ramazan Olgun Topal ve Furkan Topal isimli üç kardeş, zehirlenme şüphesiyle Seydikemer Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Durumu ağırlaşan Neslinur Topal, bilinç kaybı ve kalp durması yaşaması üzerine hemen Fethiye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

NUMUNELER İSTANBUL'DA...

Ancak genç kız kurtarılamadı. Diğer kardeşlerin hayati tehlikelerinin sürdüğü açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Muğla, İzmir ve Ankara AFAD personeli tarafından zehirli gaz ölçüm cihazlarıyla olay yerinde inceleme yapıldı. Kardeşlerin evinde siyanür maddesi tespit edildi. AFAD ekipleri, siyanürün kaynağının belirlenmesi amacıyla evin kendisinden ve ikametin hemen bitişiğindeki ürünlerden numuneler aldı. Alınan numuneler, gerekli kimyasal incelemelerin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'ne gönderilecek.

