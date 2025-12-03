Kayseri’de sahte rapor ve reçete operasyonu: 12 şüpheli gözaltında

Ekipler (AA)

88 MİLYON 591 BİN LİRA KAMU ZARARINA YOL AÇTILAR

Aralarında, eczacı, ecza deposu çalışanı ve eczacı kalfalarının da bulunduğu şüphelilerin bu yöntemle, 88 milyon 591 bin lira kamu zararına yol açtıkları öğrenildi. Operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda yasa dışı ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN