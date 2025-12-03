takvim-logo

Kayseri’de sahte rapor ve reçete operasyonu: 12 şüpheli gözaltında

Tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenleyerek yüksek maliyetli kanser ilaçları temin ettikleri öne sürülen 12 şüpheli, 3 aylık teknik takip sonrası operasyonla yakalandı. Çetenin 88 milyon 591 bin lira kamu zararına yol açtıkları öğrenildi.

AA
AA
Kayseri'de tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenleyerek kanser ilaçları temin ettikleri iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE RAPOR VE REÇETE DÜZENLEDİLER VE İLAÇ TEMİN ETTİLER

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenlenerek, yüksek maliyetli kanser ilaçlarının temin edildiği iddialarına yönelik inceleme başlatıldı.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip ile saha çalışmalarının ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla E.A. (34), Ş.A.K. (53), S.K.G. (28), A.O. (65), İ.T. (71), M.A.E. (26), Ş.A. (41), B.M. (42), G.K. (45), E.Ö. (36), E.Ö. (34) ve E.S. (34) yakalandı.

88 MİLYON 591 BİN LİRA KAMU ZARARINA YOL AÇTILAR

Aralarında, eczacı, ecza deposu çalışanı ve eczacı kalfalarının da bulunduğu şüphelilerin bu yöntemle, 88 milyon 591 bin lira kamu zararına yol açtıkları öğrenildi. Operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda yasa dışı ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

