Kayseri’de sahte rapor ve reçete operasyonu: 12 şüpheli gözaltında
Tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenleyerek yüksek maliyetli kanser ilaçları temin ettikleri öne sürülen 12 şüpheli, 3 aylık teknik takip sonrası operasyonla yakalandı. Çetenin 88 milyon 591 bin lira kamu zararına yol açtıkları öğrenildi.
Kayseri'de tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenleyerek kanser ilaçları temin ettikleri iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.
SAHTE RAPOR VE REÇETE DÜZENLEDİLER VE İLAÇ TEMİN ETTİLER
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenlenerek, yüksek maliyetli kanser ilaçlarının temin edildiği iddialarına yönelik inceleme başlatıldı.
12 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bu kapsamda, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip ile saha çalışmalarının ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla E.A. (34), Ş.A.K. (53), S.K.G. (28), A.O. (65), İ.T. (71), M.A.E. (26), Ş.A. (41), B.M. (42), G.K. (45), E.Ö. (36), E.Ö. (34) ve E.S. (34) yakalandı.