Gölcük’te dehşet: Madde bağımlısı pazarcıyı demirle öldürdü

Kocaeli Gölcük’te madde bağımlısı Tuanay Çetin (24), pazarcı Birol Şakir Kaya’dan para istedi. Çetin, olumsuz yanıt alınca Kaya’nın başına demir çubukla vurarak öldürdü. Daha önce 60 suç kaydı bulunan Çetin dün hakim karşısına çıktı. “Benim öldürdüğüm adam yapay zeka, Şakir amca değil. Şakir amca 7 aydır pazar açıyor” dedi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025

