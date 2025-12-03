Bartın’da örnek davranış: Trafik jandarması şehit babasının cezasını kendi cebinden ödedi

Bartın'da hatalı park edilen araca ceza yazan trafik jandarması Y.Ş., sürücünün şehit Jandarma Komanda Er Ahmet Dönmez’in babası Ali Dönmez olduğunu öğrendi. Jandarma Y.Ş, şehit babasını evinde ziyaret ederek yazdığı cezanın görev icabı olduğunu ancak gönlünün razı olmadığı için cezayı kendi cebinden ödeyeceğini ifade etti. Şehit babası Dönmez, “Devletimizin evladımızın emaneti olduğumuzu unutmaması bize güç veriyor” ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025

