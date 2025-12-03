Acılı baba Adem Öztürk konuştu: "Bir ay sonra bu kadının serbest bırakılmamasını istiyoruz"

Ankara'da Efe ve Doğa Öztürk kardeşler komşularının pitbull cinsi köpeği tarafından saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Doğa tedavisinin ardından taburcu edilirken Efe'nin tedavisi devam ediyor.

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025

Ankara'da Efe ve Doğa Öztürk kardeşlere, anneleriyle eve girecekleri sırada apartmanda karşı komşularının beslediği pitbull cinsi köpek saldırdı. Yüzünden yaralanan Efe ve göğsünden yaralanan Doğa, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİLİNÇLİ TAKSİRDEN

Doğa tedavisinin ardından taburcu olurken, Efe'ninkisi ise sürüyor. Olayın ardından köpeğini kaçırdığı iddia edilen Fatma Tuğçe Özbek Erol yakalandı. 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı. Pitbull cinsi köpeği ise Etimesgut Belediyesi ekipleri tarafından el konularak barınağa götürüldü.

TASMASIZ GEZDİRDİ

Baba Adem Öztürk, köpeğin sahibinin tutuklanmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı: Biz bu sürecin devam etmesini, bir ay sonra bu kadının serbest bırakılmamasını istiyoruz. Bu arada daha önce de Tuğçe Özbek Erol'un yine skandal bir olaya karıştığı belirlendi. Erol'un içerisinde çocukların da bulunduğu parkın basketbol sahasında köpeğini gezdirdiği ortaya çıktı. Korku dolu gözlerle kadını ve köpeği izleyen çocukların basketbol sahasına girmediği görüldü.