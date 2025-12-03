8 yaşındaki görme engelli Çınar: 3 bestem var

Doğuştan yüzde yüz görme engelli olan Çınar, müzik dahisi çıktı. “Mutlak kulak”a sahip olan küçük çocuk, kendi kendine piyano çalmayı öğrendi...

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025

Kahramanmaraş'ta yaşayan görme engelli Çınar Öner (8), 4 yaşında org ile ritimleri eksiksiz çalmaya başladı. Daha sonra büyük bir piyano ve mobil uygulamalarla notalarla bağını güçlendirdi. Müzik yetenek değerlendirmesine giren Çınar'ın 'mutlak kulak'a sahip olduğu belirlendi. Yani Çınar duyulan bir notayı referans almadan, başka bir notayla karşılaştırmadan tanıyabilme yeteneğine sahipti.

BÜYÜK HEDEFLERİ VAR

Piyano çalarken büyük mutluluk duyduğun ifade eden Çınar, kendi bestelerini yapmaya başladı. Şimdiye kadar 3 beste yapan Çınar, "Yeni eserler öğreniyorum. Kendime ait üç bestem oldu. En sevdiğim besteme 'sonbahar' adını verdim. Çocuk konservatuvarlarının yetenek sınavlarına girmek istiyorum çünkü kendimi geliştirip Türkiye'nin en iyi sanatçılarından biri olmak istiyorum" dedi. Anne Sümeyra Öner, oğlunun küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilendiğini ifade etti. "Çınar'ın mutluluğunu artırmak ve yeteneğini geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Eğitimine devam ediyor. Bir anne olarak onu daha güzel yerlerde görmek istiyorum' diye konuştu.

Müzik öğretmeni Neslihan Öner, Çınar'a daha nitelikli eğitim verebilmek için üniversitelerin müzik bölümlerindeki akademisyenlerden destek aldığını söyledi.

