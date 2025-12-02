SMA hastası Kerem bebek için destek çağrısı!

AĞRI’DA dünyaya gelen Kerem Özcan’ın Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olduğu belirlendi. İyileşmesi ise yurt dışındaki tedaviye bağlıydı. Ailesi 15 aylık Kerem için Valilik onaylı bağış kampanyası başlattı. Ancak kampanya 5 ayda yüzde 4 seviyesine ulaşabildi. 3 çocuk annesi Barika Özcan “İki çocuğum kardeşlerine destek için sosyal medyadan yardım çağrısı yapıyor. Lütfen evlatlarıma kulak verin” dedi.

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025

