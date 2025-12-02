Selçuk’ta mıcırlı yolda facia! Ceylin Işık hayatını kaybetti

Ceylin Işık, liseyi birincilikle bitirdi. Takla atan araçtan fırlayarak hayatını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025

Paylaş





ABONE OL

İZMIR'IN Selçuk ilçesinde, otomobilin mıcırlı yolda takla atması sonucu hayatını kaybeden Ceylin Işık'ın (17) Kayseri'de yaşayan ağabeyi Yılmaz Işık (24), kaza sonrası serbest bırakılan sürücü S.Y.'nin (18) tutuklanmasını istediklerini söyledi. Kardeşi Ceylin'in, liseyi birincilikle bitirdiğini ve hayalinin uçak mühendisliği olduğunu söyleyen Işık, "Ceylin hiçbir şekilde geri gelmeyecek, onun yerini hiçbir şey doldurmaz. Ama sürücünün cezalandırılması bir nebze de olsa bizim acımızı hafifletecektir" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN