Matematik olimpiyatı şampiyonu Lina Singapur yolcusu

9 yaşındaki Lina Saka, Amerika matematik olimpiyatları'nda altın madalya aldı. Singapur'da Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025

Salih-Ayça Saka çiftinin kızı Lina, okula başlamadan matematiğe merak sardı. Birçok yarışmada derece elde etti. ABD'deki olimpiyatlarda 40 ülkeden binlerce öğrenciyi geçip şampiyon olmayı başardı.

Kendi seviyesinde Türkiye 1'incisi ve dünya 310'uncusu oldu. Uluslararası Matematik Olimpiyatları'ndan aldığı davetle Singapur'a gidecek olan Lina, "Ülkeme Nobel ödülü getirmek istiyorum" dedi.

Saka çifti, "Yetenekli ve başarılı bir kızımız var. Onu sevgiyle büyüttük. Sevgi, öz güveni tetikliyor" diye konuştu...

Lina Saka, "3 saat değil, 1 saat çalışırım ama tam konsantre olurum" dedi.

