Etimesgut'ta pitbull dehşeti: İki kardeş yaralandı! Köpek sahibi tutuklandı

Apartmandaki Pitbull, iki kardeşe saldırdı. Doğa’yı göğsünden yaraladı. Efe’nin yüzünü parçaladı. Acılı baba “Sakalım batmasın diye öpmeye kıyamadığım oğlumun yüzü tanınmaz halde. Köpeğin sahibi en ağır cezayı alsın” dedi...

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025

Ankara Etimesgut'ta yaşayan Öztürk ailesi, Pazar alışverişi yaptıktan sonra apartmana döndü. Adem Öztürk, eşi Belkız ve çocuklarını binanın önünde bırakıp aracına yöneldi. Belkız Öztürk, çocuklarıyla birlikte dairelerinin bulunduğu kata çıktı. Bu sırada karşı komşusunun beslediği pitbull cinsi köpek, Efe ve Doğa'ya saldırdı. Belkız Öztürk'ün çığlıkları üzerine komşularının yardımıyla çocuklar kurtarıldı. Yüzünden yaralanan Efe ve göğsünden yaralanan Doğa, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Doğa taburcu olurken, Efe'nin ise tedavisi sürüyor.

SAHİBİ TUTUKLANDI...

Köpeğini kaçıran Tuğçe Ö.E. jandarma tarafından yakalanıp tutuklandı. Pitbull'a el konuldu. Baba Adem Öztürk, köpeğin sahibi hakkında daha önce 12 kez şikayette bulunulduğunu söyledi. Şöyle devam etti: Köpeğin sahibi daha önce hem bize hem de apartman sakinlerine saldırmıştı. Şikayet ettik. Ama sahibi köpeğin tasmasını açıp, salıp bizi ısırtmakla tehdit etti. Kızım taburcu oldu ama korkudan eve giremedi. Oğlumun yüzü parçalandı. Çocuklarım sadece fiziksel değil psikolojik olarak da yıkıldı. O yüzden bunların en ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum. Ben sakallarım batmasın diye öpmeye kıyamadığım oğlumun yüzü tanınmaz halde.

'KAPIYI AÇTIM SALDIRDI'

Aynı apartmanda oturan Ömer Balcı, köpeğin daha önce kendisine de saldırdığını söyledi. Şu açıklamaları yaptı: Sabah namazdan geldim. Kapıyı açtım, açar açmaz antreden köpeğin ipi uzun olunca geldi vurdu. Geri kapıdan kaçtım, kapının demirine vurdum kendimi. O zaman pek bir şeyim yoktu, ağrım yoktu. Jandarmaya gittim, mahkemeye verdim. Ben şikayetçi oldum, köpeğin sahibi de benden şikayetçi olmuş. Köpeğin buradan gitmesini istiyorum. Burada çoluğa çocuğa atlıyor. Torunum bu yüzden benim yanıma gelemiyor.



Pitbull, 1.5 yaşındaki Efe'nin yüzünü bu hale getirdi. Bir yanağı parçalanan talihsiz çocuğun yüzündeki dikişlerin tutmadığı belirtildi. Art arda ameliyat olabileceği vurgulanıyor. ODTÜ Makine Mühendisliği'nde okuyan Öztürk, "Çocuklarıma bakmak için okulumu bitiremedim" diye konuştu.

