Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde intihar etti!

Dr. Serdar Kıyak’ın kullandığı araç, Bafra Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Kendi yaralı kurtulurken, eşi ile oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı. Kaza süsü verdiği anlaşılan doktor, tutuklandı. Tutuklu bulunduğu cezaevinde canına kıydı.

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025

Samsun'un Bafra ilçesi Asarkale mevkiinde 12 Eylül tarihinde gerçekleşen olayda, Dr. Serdar Kıyak idaresindeki otomobil Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Serdar Kıyak'ın araçtan atlayıp hafif yaralı olarak kurtulması dikkat çekerken, eşi Gülşah Karaman Kıyak ile 3 yaşındaki oğlu Poyraz'ın cansız bedenleri itfaiye dalgıçları tarafından sudan çıkarıldı.

KAZA SÜSÜ VERDİ

Kazanın olduğu bölgede, herhangi bir fren izine rastlanılmadığı tespit edildi. Serdar Kıyak'ın yasak aşk yaşadığı soruşturma dosyasına girdi. Ekiplerin yaptığı detaylı inceleme ve soruşturma neticesinde, olaya kaza süsü verdiği anlaşılan Serdar Kıyak, tutuklanarak Bafra Kapalı Cezaevine gönderildi. Burada kendini asarak intihara teşebbüs etti. Bu girişimin ardından Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Serdar Kıyak, cezaevinde kendini pencere korkuluklara asarak intihar etti.



Serdar Kıyak, eşini ve çocuğunu bilerek uçuruma sürekledi. Kendi yaralı kurtuldu. Hayatına cezaevinde son verdi. Cenaze töreninde Serdar Kıyak, oğlunun attaniyesine sarılarak gözyaşlarına boğulmuş ve "Oğlum" diyerek feryat etmişti.

