Başakşehir’de dekor şömine bomba gibi patladı! Genç kadın alevler içinde kaldı

İSTANBUL Başakşehir’de iddiaya göre Derya Yavaş, arkadaşının evini gitti. 4 kişilik grup, masayı hazırlarken dekoratif amaçlı aldıkları bir şömineyi yaktı, kısa süre sonra ise henüz bilinmeyen bir nedenle şömine bomba gibi patladı. Kadının vücudunun yüzde 30’u yandı. Yavaş, küçük bir ürünün bir anda evi adeta alev topuna çevirdiğini belirterek, “Alev alev yanıyordum, 4’üncü kata kadar isler ulaştı. Patlamadan birkaç dakika önce sipariş verecektim, kimse bu ürünü evine sokmasın” diyerek uyarıda bulundu.

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025

