Ankara’da öğretmen Selim Gülenç kemik iliği nakli bekleyen çocuğa umut oldu

ANKARA’DAKİ bir lisede öğretmen olarak görev yapan Selim Gülenç’in çocuğunda, yıllar önce spor yaparken sakatlanmasının ardından kemiğinde tümör tespit edildi. Gülenç’in yaşadığı çaresizlik duygusu, zihninden hiç gitmedi. Düzenli kan bağışlamasının ardından kök hücre bağışçısı olmaya karar verdi. Kemik iliği nakli olmayı bekleyen bir çocuğa donör oldu.

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025

