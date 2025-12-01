Uşak’ta kanalizasyonda cenin bulundu!

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 19:58

Uşak'ta belediye ekiplerinin kanalizasyon hattında yaptığı çalışma sırasında tıkanıklığın içinden cenin çıktı. Olay, Ünalan Mahallesi 3. Nisan Sokak'ta meydana geldi. Kanalizasyon hattındaki tıkanıklığı gidermek için bölgede çalışma yapan belediye işçileri, hattın içinde cenin bulunduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.