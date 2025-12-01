Uşak’ta kanalizasyonda cenin bulundu!
Uşak'ta belediye ekipleri kanalizasyonda oluşan tıkanıklığı açmak için çalışma yaptığı sırada kanalizasyon içerisinde cenin bulundu.
Uşak'ta belediye ekiplerinin kanalizasyon hattında yaptığı çalışma sırasında tıkanıklığın içinden cenin çıktı. Olay, Ünalan Mahallesi 3. Nisan Sokak'ta meydana geldi. Kanalizasyon hattındaki tıkanıklığı gidermek için bölgede çalışma yapan belediye işçileri, hattın içinde cenin bulunduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından kanalizasyondan çıkarılan cenin, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.