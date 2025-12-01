Takvim Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler

Takvim Hukukçusu okuyucularıyla bir araya geliyor. Hukukçunuz bugünkü köşesinde 'Sitede izinsiz iş yeri açılabilir mi? Mesaj içerikleri tespit edilebilir mi?' sorularını cevaplayarak okurlarımızı aydınlattı. İşte Takvim Hukukçunuzun 1 Aralık 2025 tarihli yazısı...

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025

Bir sitede işyeri açmak istiyorum. Sitedeki bir daireye işyeri açmak için izin almak mı gerekiyor?



Selim Koç: Toplu halde yaşanan alanlarda esas olan nokta, huzursuzluğu ve çatışmayı engelleyerek bütünlük sağlamaktır. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre toplu yaşanan site ya da apartman gibi ortak yaşam alanlarını ilgilendiren yerleşimlerde işyeri açabilmek için maliklerin izinleri ve onayı gereklidir. Var olan bir sitenin bir dairesine işyeri açmak istiyorsanız, tüm kat maliklerinin muvafakatnamesini almalısınız. Fakat bazı işyerleri için sadece muvafakatname değil, genel kurulda oy birliği ile alınmış olan bir karar da gerekecektir. Örneğin; berber, pastane, galeri, lokanta, büro açmak isterseniz, tüm kat maliklerinin muvafaknamesine ihtiyaç varken; gayrimenkulün bir kısmında açılacak olan işyeri bir sinema, tiyatro, gazino, beslenme ya da imalathaneyi ilgilendiren alanda olacaksa oy birliğine ihtiyaç duyulur.

Eşimin aldattığından şüpheleniyorum. Sürekli birileriyle iletişim halinde. Kiminle, ne yazıştığını ispatlayabilir miyim?



Ercan Solmaz: Davalarda hiçbir şekilde geçmişe yönelik telefonların konuşma kayıtları temin edilememektedir. Gelen kayıtlar, konuşmanın ne olduğu ile ilgili değil, ayrıntılı fatura gibi, hangi saatte, hangi numarayla ne kadar süre konuşulduğu ya da mesajlaşıldığı gibi bilgilerden ibarettir. Yani bu yolla eşinizin kiminle konuştuğunu ve mesajlaştığını tespit edebilirsiniz fakat ne konuştuğunu ve mesaj içeriklerini tespit edemezsiniz.





Kiracım kirasını ödemiyor. Neler yapabilirim?



Tufan Haylaz: Borçlar Kanunu'nun 299. Maddesi'nde kira ve kiracı arasında olan ilişki detaylı anlatılır. Kişi kullanması ve yararlanması adına evine kiracının oturum hakkını tanırken, kiracı da bu oturma eyleminde üzerine düşen bedeli ödemekle yükümlüdür. Kira sözleşmeleri hem ev sahibini hem de kiracıyı bağlayan bir sözleşmedir. Kiranın ne zaman ve ne kadar ödeneceği sözleşmede yer almalıdır.Kiracı ay sonunda ya da kira süresinin bitiminde kira ücretini ödemelidir. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, aylık kira parasının peşin ödeneceği öngörülmemişse kira bedeli, kiralanan süre işledikten sonra ödenecektir yani muaccel hale gelecektir. Kiraya verilmiş bir taşınmazın tahliyesi için şu yol izlenebilir: Kiracıya karşı aykırılık nedeniyle sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açabilir. Dava sonunda ev sahibi ilamı icraya koyarak taşınmazın tahliyesini isteyebilir. Kira bedelinin ödenmemesi halinde kiralayan icra dairesi aracılığıyla taşınmazın tahliyesini talep edebilir.



Eski eşim, boşandığımızdan beri çocuğumu göstermiyor. Hakkımı nasıl arararım?



Hakan Eryüksel: Mahkeme kararında belirtilen günlerde çocuğunuzu görmek için icra müdürlüğüne başvurarak cebri icra yoluyla çocuğunuzu görebilirsiniz. Burada önemli olan, icra yoluyla çocuk teslimine gidilirken heyette mutlaka bir pedogogun da olmasıdır. Eğer eski eşiniz çocuğu gösterme konusunda size sürekli zorluk çıkarıyorsa, bu durumda mahkemeye başvurarak velayetin değiştirilmesini de talep edebilirsiniz.

