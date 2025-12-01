SMA’lı Asen Leyla için başlatılan yardım kampanyası yetersiz kaldı! Zaman daralıyor

ANKARA’DA yaşayan ve SMA ile mücadele eden 1 yaşındaki Asen Leyla Şirin için başlatılan valilik onaylı yardım kampanyası ihtiyaç duyulan miktarın çok gerisinde kaldı. Kızı için zamanın daraldığını belirten anne Ayşe Şirin, “Gözümün önünde eriyip giden kızıma çok üzülüyorum. Şu an bu kampanya, bizim için tek umut. Zamanımız kısıtlı ve bağış almadıkça tedaviye devam edemiyoruz. Kızımın hayatta kalabilmesi için gereken tedavi ve ilaçlar çok pahalı. Yardımlar azaldıkça, zaman hızla tükeniyor” dedi.

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025

