Şehit Emre Altıok’un kızı dünyaya geldi! Dedesi torunu Gökçe’yi kucağına aldı
AZERBAYCANGürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un kızı “Gökçe” dünyaya geldi. Bebeğe “Gökçe” adı verildi. Şehidin babası İsa Altıok torununu kucağına aldığı bir fotoğrafla “Ey oğul, emanetin emanetimdir. Sizleri nasıl yetiştirdiysem, emanetini de aynı şekilde yetiştireceğiz. Baban” mesajını paylaştı.
