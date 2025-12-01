Samyeli’nin doğum günü görüntüleri ortaya çıktı

Mardin’de Samyeli Kaya (5), annesi Berna Kaya ve babası Mehmet Kaya’nın evlerinde silahla vurulmuş halde cansız bedenlerine ulaşıldı. Çocuğun 1 yıl önceki 4’üncü yaş gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Neşeyle pastasını üflediği o anlar, geriye tarifsiz bir acı bıraktı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Mehmet (37), eşi Berna (33) ve çocukları Samyeli Kaya'nın (5) 25 Kasım gecesi evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde cansız bedenlerine ulaşıldı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda da zorlanma olmadığı belirlendi. Ailenin komşuları M.C. olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalanarak tutuklandı. M.C.'ye yardım ettiği iddia edilen V.E. ile B.K. de tutuklandı. Komşu M.C. savçılık ifadesindeki savunmasını şöyle yaptı: Mehmet beni eve davet etti. Eve girmeden önce hediye olsun diye 2 altın bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe, bir miktar nakit para olan poşeti verdi. Mehmet'i biri aradı. Bir bayanın geleceğini, bayanı Urfa'dan alıp Diyarbakır'a götürmesini istedi, sonrasında kabul ettiği için eşi Berna ile tartışma yaşadı. Önce eşini, sonra çocuğunu vurdu. Bana 'Konuşursan seni öldürecekler' dedi. Sonrasında kendini vurdu. Soruşturma sürerken Samyeli Kaya'nın 4'üncü yaşının kutlandığı doğum günü kutlamasının görüntüleri ortaya çıktı. '

CANIM KIZIM'

Görüntülerde, Mehmet Kaya'nın elindeki pasta ile odaya girdiği, Samyeli'nin de üzerinde 'Canım Kızım' yazan pastanın üzerindeki muma üflediği, daha sonra kameraya bakarak gülümsediği anlar yer aldı. Ardından Mehmet Kaya'nın kızının yanağından makas aldığı ve aile fotoğrafı çektikleri görüldü.

