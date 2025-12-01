Pendik’te muhtarlık kavgası! Kadın ve muhtarın tartışması kameralara saniye saniye yansıdı

İSTANBUL Pendik’te fakirlik belgesi tartışmasıyla başlayan muhtarlık kavgası, tarafların ortaya attığı karşılıklı iddialarla daha da büyüdü. Muhtar Aysun Güler, vatandaşın “Saçımdan tutup beni yere düşürdü” diyerek saldırdığını söylerken, belge talebi için gelen Gülcan Köse ise “Kıyafetime laf etti, dışarı atmaya çalıştı, korkup sehpaya düştüm” diyerek suçlamaları reddetti. Kadının avukatı, muhtarın görevini kötüye kullanıp “Korkutma amacıyla silah gösterdiğini” öne sürerken, muhtar ise olayın organize şekilde üzerine gelindiğini iddia etti. Tüm yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025

