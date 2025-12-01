Marmaris’in “9 canlısı” Mehmet Övet bütün başına gelenlere rağmen hayatta kaldı

Atlattığı badireler say say bitmiyor, çevresindekiler ‘Hala ölmedin mi sen?’ diyor...

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Övet, çocukluğundan bu yana geçirdiği onlarca kaza ve talihsiz olayla çevresinde "Kedi gibi 9 canlı adam" olarak anılıyor. Kafatasındaki ezikler, göğüs kafesindeki darbeler ve kasıklarındaki 5 domdom kurşununa rağmen hayatına devam eden Mehmet Övet'in başı kazalardan kurtulmuyor. Her şeye rağmen kendisini "talihsiz" değil "şanslı" olarak tanımlıyor. Marmarisli Mehmet Övet, "Elektirik akımına kapıldım. Çanak anten takarken, beton zemine kafa üstü düştüm. İş kazaları, trafik kazaları ve kurşunlarda isabet etti" dedi.

