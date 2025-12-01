Market zincirinde mide bulandıran anlar: Bir kedi un paketlerine tuvaletini yaptı

Sultangazi’de bir markette kedinin un paketlerine tuvalet yaptığı anların ortaya çıkmasının ardından zabıta ekipleri harekete geçti. Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki markette yapılan denetimde hijyen ve saklama koşullarında ciddi ihlaller tespit edildi; çok sayıda ürüne el konulurken işletme encümene sevk edildi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 15:33

Paylaş





ABONE OL

Sultangazi'de bir zincir markette bir kedinin un paketlerinin üzerine tuvalet yapmasıyla ilgili görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, olayın yaşandığı Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki markette kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, kasa fiyatı ile raf etiket fiyatı karşılaştırmalarının yanı sıra soğuk dolaplardaki ürünlerin muhafaza koşulları incelendi. Uygunsuz ortamda saklandığı belirlenen çok sayıda dondurulmuş ürüne el konuldu. Ambalajı hasar görmüş ürünler ise imha edilmek üzere ayrıldı.

Zincir markette büyük skandal, İHA

HİJYEN KURALLARINI HİÇE SAYDILAR

Hayvan girişine karşı gerekli tedbirlerin alınmadığının tespit edilmesi üzerine market hakkında tutanak tutuldu. İşletme, belediye encümenine sevk edilirken Ticaret İl Müdürlüğü nezdinde de işlem başlatıldı.

Görüntülerin paylaşılmasının ardından vatandaşlar, hijyen kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle işletmeye tepki göstermişti.

Ekren görüntüsü, İHA

NE OLMUŞTU?

istanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir zincir markette, bir kedi un paketlerinin üzerine çıkarak tuvaletini yaptı. Olay, marketin içindeki müşteriler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bu görüntüler, hem işletmenin denetim zaafını hem de hijyen kurallarındaki ciddi ihmali ortaya koydu.