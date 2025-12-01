Hatay’da çaresizlik! 4 kişilik aile tek odalı banyosuz evde oturuyor

Hatay’ın Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’ne 2012 yılında taşınan Nuriye Dülger (50), 4 kişilik ailesiyle tek odalı ve banyosuz evde kalıyor. 4 bin TL kira ödüyor. Evin durumunun çok kötü olduğunu ev sahibine bildiren Dülger, “Evi istemiyorsan çık” sözleri karşısında çaresiz kaldı. Nuriye Dülger, “Evin banyosu yok, tuvaleti dışarda. Eşim hasta çalışamıyor” dedi. Mavi renkte, içinde kıyafetlerin ve kitapların olduğu bir oda isteyen M.D. “Güzel ve temiz bir ev istiyorum. Evimiz de mavi boyalı olsun” şeklinde konuştu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025

Paylaş





ABONE OL

Hatay'ın Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ne 2012 yılında taşınan Nuriye Dülger (50), 4 kişilik ailesiyle tek odalı ve banyosuz evde kalıyor. 4 bin TL kira ödüyor. Evin durumunun çok kötü olduğunu ev sahibine bildiren Dülger, "Evi istemiyorsan çık" sözleri karşısında çaresiz kaldı. Nuriye Dülger, "Evin banyosu yok, tuvaleti dışarda. Eşim hasta çalışamıyor" dedi. Mavi renkte, içinde kıyafetlerin ve kitapların olduğu bir oda isteyen M.D. "Güzel ve temiz bir ev istiyorum. Evimiz de mavi boyalı olsun" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN