Görme engelli Umut Utancak kendi besteleriyle sahnelere çıkmayı hedefliyor

ADANA'DA yaşayan 23 yaşındaki görme engelli Umut Utancak, müziğe olan tutkusuyla 6 yaşında müzik eğitimiyle birçok enstrüman çalmayı öğrendi. Gitarıyla Türkçe ve İspanyolca şarkılar seslendirerek sosyal medya hesabında paylaşan Utancak, sahneye çıkarak azmi ve tutkusuyla çevresindekilere örnek olmak istiyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025

Paylaş





ABONE OL

ADANA'DA yaşayan 23 yaşındaki görme engelli Umut Utancak, müziğe olan tutkusuyla 6 yaşında müzik eğitimiyle birçok enstrüman çalmayı öğrendi. Gitarıyla Türkçe ve İspanyolca şarkılar seslendirerek sosyal medya hesabında paylaşan Utancak, sahneye çıkarak azmi ve tutkusuyla çevresindekilere örnek olmak istiyor. Müzik, onun için yaşam kaynağı ve karanlık dünyasını aydınlatan bir ışık olduğunu söyleyen Umut Utancak, "Müzik benim dünyamı aydınlatıyor. Müzik olmayınca enerjim olmuyor, ona bağlıyım. Hayatımın birçok noktasını ona borçluyum. Sahneye çıkıp insanlara hitap etmek istiyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN