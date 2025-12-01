Giresun’da minibüs motosiklete çarptı! Genç sürücü hayatını kaybetti
Giresun'da önceki akşam şehir merkezine doğru giden Osman T. (52) idaresindeki 28 M 0015 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre şerit ihlali yaparak karşı şeride geçen Orhan Kazımlı yönetimindeki 28 AEB 166 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Ağır yaralanan Orhan Kazımlı, kurtarılamadı. Orhan Kazımlı’nın sürücü belgesi bulunmadığı tespit edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
