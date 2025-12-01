Etimesgut’ta pitbull dehşeti: 2 çocuk saldırıya uğradı!

Ankara Etimesgut'ta Öztürk ailesi, pazar alışverişini tamamlayarak evlerine döndü. Çocuklarıyla birlikte asansörle dairelerinin bulunduğu kata çıkan anne Belkız Ö., komşusunun beslediği pitbull cinsi köpekle karşılaştı. Köpek, 1.5 yaşındaki E.Ö ile 5 yaşındaki ablası D.Ö.'ye saldırdı. Yüz ve göğüs bölgesinden yaralanan çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda gözetim altında tutulan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Köpeğin büyük bir pitbull cinsi köpek olduğunu belirten baba A.Ö, sahibinin ceza almasını istediğini dile getirdi.

