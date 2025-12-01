Artvin’de 9 yıldır felçli annesine bakıyor!

Anne yatalak... Evin tüm sorumluluğu Aytekin Yüksek’in omuzlarında. İşi olmadığı için geçinme konusunda zorlanıyor...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025

Paylaş





ABONE OL

ARTVIN'IN Borçka ilçesinde yaşayan Emine Yüksek (59), 9 yıl önce felç geçirmesinin ardından konuşma ve kol hareketlerini kaybetti. Yaşamını yatağa bağımlı geçirdi. Aytekin Yüksek, hayatını adadığı yatağa bağımlı annesinin, kişisel bakımı, çamaşır ve bulaşık dahil tüm ev işerini üstlendi. Hem çalışıp hem annesine bakabileceği bir iş imkanı arayan Aytekin Yüksek şöyle konuştu: Annem 9 senedir felçli. Kolunu kullanamıyor ve konuşamıyor. Annemin hem kızı hem oğlu hem de geliniyim. Annemi yatırıyorum, 'Rahat mısın, istirahat edebiliyor musun' diye soruyorum. İşim olmadığı için geçinme konusunda çok zorlanıyorum. Annem böyleyken sırtımı dönüp kendi hayatıma bakamam" şeklinde konuştu.



AYAKLARINI ÖPERIM

Aytekin Yüksek, "Annemin iki ayağını öper koklarım çünkü cennet kokuyor. Cennet orada. Gideceğimiz yer ora. Anneme bakmak benim boynumun borcudur" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN