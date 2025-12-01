19 yıl önce işlenen cinayetler aydınlatıldı! Katilleri banttaki parmak izi ele verdi
İstanbul Sarıyer’de 19 yıl önce işlenen 2 cinayet aydınlatıldı. 2006 yılında bir iş yerinde çıkan yangının ardından domuz bağıyla bağlanmış halde bulunan Yunis Doğan ile bıçaklandıktan sonra koli bandıyla sarıldığı tespit edilen Hacer Eginay'ın katilleri yakalandı. Cinayeti olay yerinde bulunan koli bandındaki parmak izlerinin gelişen teknolojiyle yeniden incelenmesi üzerine çözüldüğü bildirildi.
İstanbul Sarıyer'de 2006 yılında bir iş yerinde çıkan yangının ardından domuz bağıyla bağlanmış halde bulunan Yunis Doğan (40) ile bıçaklandıktan sonra koli bandıyla sarıldığı tespit edilen Hacer Eginay (23) cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı.
BEN UNUTTUM SİZ UNUTMADINIZ
Olay yerinde bulunan koli bandındaki parmak izlerinin gelişen teknolojiyle yeniden incelenmesi üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin polis ifadesinde "Abi ben unuttum, siz unutmadınız" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi savcılıkça serbest bırakıldı.
17 ARALIK 2006'DA 2 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde, 17 Aralık 2006'da bir iş yerinde çıkan yangının ardından içeride iki ceset bulundu. Yapılan incelemelerde, tabelacılık yapan Yunis Doğan'ın boğularak öldürüldüğü ve domuz bağı şeklinde bağlanarak yakıldığı belirlendi. Alt katta bulunan diğer cesedin ise Hacer Eginay'a ait olduğu ve 57 bıçak darbesiyle öldürüldükten sonra koli bandıyla sarılarak ateşe verildiği tespit edildi.
DOSYA O TARİHTE FAİLİ MEÇHUL OLARAK KALMIŞTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından o tarihte yapılan araştırmada şüphelilerle ilgili herhangi bir ipucuna ulaşılmadı. Cesetlerin domuz bağı ile bağlanması nedeniyle olayın yasa dışı örgütler tarafından yapıldığı değerlendirildi. Ancak dosya bu tarihe kadar faili meçhul olarak kaldı.