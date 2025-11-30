Trabzon’da Kazım Koyuncu’nun şarkısını videoya ekleyen tır şoförüne suç duyurusu yapıldı

TRABZON’DA TIR şoförü Salim Kalfa (65), balkondan cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı 1 dakikalık görüntüye, çok sevdiği Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu’nun ‘Uy aha’ adlı şarkısının nakarat müziğini ekleyip, sosyal medya hesabından paylaştı. Kalfa hakkında, sanatçının yasal mirasçısı kardeşi tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Kalfa, “Böyle bir şeyin başıma geleceğini tahmin etmezdim.” dedi. Sanatçının kardeşi Niyazi Koyuncu, ilgili başvurudan haberdar olmadıklarını ve hiçbir şart olmadan geri çekilmesi için gerekli adımların atıldığını belirtti.

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025

